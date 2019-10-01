Политика
Дни24Британцы оценили испытание спецназа ФСИН на краповый берет
Британское издание и читатели оценили недавние испытания спецназа ФСИН на краповый берет. Они удивились строгости и жестокости заданий, а также отметили, что западным странам стоит перенять российский опыт в подготовке бойцов специальных подразделений.
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с чего всё началось
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о бойцах спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которые проходили испытания на право ношения крапового берета.Life.ruвчера в 23:36
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Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Газета.Ru 04:08
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Спорт
Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Чемпионат вчера в 15:29
Армия и оружие
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Армия и оружие
На впечатляющем параде в Китае показали новейшую баллистическую ракету
В Китае прошел торжественный военный парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Московский Комсомолец 04:35
Кино
Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС вчера в 03:05
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Политика
В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Наука
Фруктовые мухи помогут ученым победить старение
Planet Today 06:42
Общество
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
Российская газета 06:43
Музыка
Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»
Баста выпустил кавер-версию песни «На заре» группы «Альянс».
Афиша Daily 06:29
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Экономика
ЛУКОЙЛ объявил о выкупе акций на сумму $3 млрд
Программа выкупа ценных бумаг на сумму $3 млрд, включая депозитарные расписки, завершится 30 декабря 2022 года.
РБК 05:32
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Кино
Громкая премьера фильма «Дитя погоды» состоится на Comic Con Russia
Культуромания вчера в 16:34
Культура
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Происшествия
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47