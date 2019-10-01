с чего всё началось

Британское издание и читатели оценили недавние испытания спецназа ФСИН на краповый берет. Они удивились строгости и жестокости заданий, а также отметили, что западным странам стоит перенять российский опыт в подготовке бойцов специальных подразделений.

Общество Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки» Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Происшествия Подполковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

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Происшествия Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.

Спорт Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Армия и оружие Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.

Общество Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении «Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Армия и оружие На впечатляющем параде в Китае показали новейшую баллистическую ракету В Китае прошел торжественный военный парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Кино Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Финансы Курс доллара снизился до 64,64 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.

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Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Культура Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".