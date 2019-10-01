Политика
Дни24Британцы оценили испытание спецназа ФСИН на краповый берет
Британское издание и читатели оценили недавние испытания спецназа ФСИН на краповый берет. Они удивились строгости и жестокости заданий, а также отметили, что западным странам стоит перенять российский опыт в подготовке бойцов специальных подразделений.
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Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.РИА Новостивчера в 23:05
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Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия
Суд заменил Павлу Устинову наказание
The Moscow Post вчера в 06:39
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери
Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
Экономика сегодня 29 сентября в 12:06
Здоровье
В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Жительница Балашихи родила ребёнка весом 5,4 кг.
Live24 05:23
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела
В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Лиза Галкина устроила отцу модный показ
Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»
Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.
Известия 03:39
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru вчера в 09:07
Армия и оружие
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Политика
На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца
Председатель АНП Себастьян Курц признал победу своей партии на выборах в нижнюю палату парламента.
RuNews24.ru 29 сентября в 15:46
Происшествия
Россиянина в Таиланде могут посадить на 10 лет за сувенирные доллары
Znak.com вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились в сентябре 2018 года, но торжественную часть устроили только сейчас.
VSE42.RU 04:09
Политика
Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг "высказывает не свои мысли", заявил каналу "360" первый замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
РИА Новости 05:06
Футбол
Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06