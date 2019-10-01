с чего всё началось

Британское издание и читатели оценили недавние испытания спецназа ФСИН на краповый берет. Они удивились строгости и жестокости заданий, а также отметили, что западным странам стоит перенять российский опыт в подготовке бойцов специальных подразделений.

Политика В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.

Здоровье Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики «Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в армию Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».

Шоу-бизнес Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.

Шоу-бизнес Лиза Галкина устроила отцу модный показ Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Общество Давление в Москве достигло рекордного «барического дна» Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.

Технологии Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2 Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".

Футбол Мамаев рассказал жене о жизни в колонии Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.

Армия и оружие Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.

Политика Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Общество Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.

Политика На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца Председатель АНП Себастьян Курц признал победу своей партии на выборах в нижнюю палату парламента.

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили свадьбу Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились в сентябре 2018 года, но торжественную часть устроили только сейчас.

Политика Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме Шведская экологическая активистка Грета Тунберг "высказывает не свои мысли", заявил каналу "360" первый замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Футбол Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.