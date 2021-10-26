Стоимость авиабилетов из Москвы в Хургаду достигала 450 тыс. руб. за пассажира в эконом-классе, а цены на билеты в Анталью росли до 350 тыс. руб. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Aviasales.
Вакцина «Спутник V» эффективно борется со всеми мутациями коронавируса, в том числе с недавно выявленным в Москве штаммом AY.4.2, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».