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Британцы пообещали захватить Крым в случае войны с Россией

Читатели Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма.
РИА Новости
Читатели Daily Mail заявили, что в случае войны с Россией британские военные могут захватить Крым.
Телеканал 360°
Ракетные стрельбы были продемонстрированы с фрегата «Адмирал Григорович».
ФАН
Журналист Daily Mail
 Уилл Стюарт отметил, что учения прошли через четыре месяца после того, как эсминец британских Военно-морских сил Defender вторгся в территориальные воды России неподалёку от Крыма.
Pravda.Ru

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В Великобритании пообещали захватить Крым в случае войны с Россией
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