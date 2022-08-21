РИА НовостиБританцы пришли в ужас, узнав новый прогноз по стоимости коммуналки без газа из РоссииЧитателей британской газеты Daily Mail шокировал обновленный прогноз по стоимости жилищно-коммунальных услуг, дорожающих из-за сокращения поставок российского газа.РИА НовостиКонсалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione ранее сообщила, что счета за электроэнергию в Британии могут повыситься до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей).Радио Sputnik"Цена, которую мы платим за зеленое безумие", — считает Jim.РИА НовостиКак отмечается в статье, стоимость коммунальных услуг начала резко расти из-за сложностей с поставками российского газа в Европу.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградФАНПолитика СегодняОбщественная служба новостейЭкономика сегодняMASHLife.ruNeva.TodayИА Красная ВеснаГИПОРТПодробнее о событииБританцев напугала стоимость коммунальных платежей на фоне отсутствия газа из РФЭкономика сегодня13:39«Безумие»: Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без российского газаОбщественная служба новостей13:15Прогноз стоимости коммуналки шокировал британцев - с русским газом было в 5 раз дешевлеЦарьград13:35Жители Великобритании, узнав новые расценки на коммуналку без российского газа, говорят, что счета растут ежедневноАргументы недели13:32Очередные счета за ЖКУ шокировали жителей ВеликобританииФАН13:38Британцы возмущены прогнозом пятикратного роста цен на ЖКУ — Daily MailИА Красная Весна13:14Британцы пришли в ужас, узнав новый прогноз по стоимости коммуналки без газа из РоссииРИА Новости12:40Показать ещёОценить172Поделиться