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Британцы пришли в ужас, узнав новый прогноз по стоимости коммуналки без газа из России

Читателей британской газеты Daily Mail шокировал
 обновленный прогноз по стоимости жилищно-коммунальных услуг, дорожающих из-за сокращения поставок российского газа.
РИА Новости
Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione ранее сообщила, что счета за электроэнергию в Британии могут повыситься до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей).
Радио Sputnik
Как отмечается в статье, стоимость коммунальных услуг начала резко расти из-за сложностей с поставками российского газа в Европу.
РИА Новости
"Цена, которую мы платим за зеленое безумие", — считает Jim.
РИА Новости

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