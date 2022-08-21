Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов рассказал в интервью Financial Times, что затягивание конфликта на Украине, которой западные страны поставляют огромное количество вооружений, приводит к тому, что шансы на мирное решение данной проблемы стремительно тают.
Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье обнажили грудь, требовали немедленного эмбарго на российский газ и "больше не давать денег Путину", следует из видео инцидента, опубликованного немецким изданием Welt.