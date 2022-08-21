РИА НовостиБританцы пришли в ужас, узнав новый прогноз по стоимости коммуналки без газа из РоссииЧитателей британской газеты Daily Mail шокировал обновленный прогноз по стоимости жилищно-коммунальных услуг, дорожающих из-за сокращения поставок российского газа.РИА НовостиКонсалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione ранее сообщила, что счета за электроэнергию в Британии могут повыситься до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей).Радио SputnikКак отмечается в статье, стоимость коммунальных услуг начала резко расти из-за сложностей с поставками российского газа в Европу.РИА Новости"Цена, которую мы платим за зеленое безумие", — считает Jim.РИА НовостиЧитать далееСвернутьMASHMASHОбщественная служба новостейФАНПолитика СегодняЭкономика сегодняЦарьградLife.ruNeva.TodayИА Красная ВеснаГИПОРТПодробнее о событииКомпания Auxilione шокировала британцев будущими счетами за электроэнергиюИА Красная Весна14:43Британцев напугала стоимость коммунальных платежей на фоне отсутствия газа из РФЭкономика сегодня13:39Британцы пришли в ужас, узнав новый прогноз по стоимости коммуналки без газа из РоссииРИА Новости12:40Прогноз стоимости коммуналки шокировал британцев - с русским газом было в 5 раз дешевлеЦарьград13:35Жители Великобритании, узнав новые расценки на коммуналку без российского газа, говорят, что счета растут ежедневноАргументы недели13:32«Безумие»: Британцы пришли в ужас, узнав стоимость ЖКУ без российского газаОбщественная служба новостей13:15Очередные счета за ЖКУ шокировали жителей ВеликобританииФАН13:38Показать ещёОценить256Поделиться