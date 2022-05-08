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Британцы раскритиковали решение Джонсона по выплатам Украине

Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали недавнее решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона направить Украине финансовую помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов.
РЕН ТВ
Читатели Daily Express
 заявили, что политик забыл о гражданах Соединённого Королевства, которые исправно платят налоги, но вынуждены страдать из-за того, что деньги уходят в чужую страну.
Pravda.Ru
Ряд западных стран, в том числе и Британия, ввели санкции против РФ и принялись оказывать финансовую и военную помощь Украине на фоне проводимой спецоперации по защите республик Донбасса.
Народные новости
В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям заявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.
РИА Новости

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