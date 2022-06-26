ИзвестияБританцы раскритиковали власти за решение предоставить новый кредит КиевуЧитатели британского издания Express раскритиковали решение властей предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на $525 млн.ИзвестияО соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.РИА Новости«Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!» — заявил Aussielass.Рамблер"Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", - заметил change watch.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАННародные новостиЭкономика сегодняРамблерLife.ruПолитРоссияРЕН ТВПодробнее о событииБританцы раскритиковали власти за решение предоставить новый кредит КиевуИзвестия02:53Британцы раскритиковали решение Лондона выделить новые кредиты УкраинеИА Красная Весна02:17Читатели Express раскритиковали решение Лондона предоставить Украине новый кредитРИА Новости23:36Читатели Express обвинили Лондон в воровстве из-за нового кредита КиевуФАН00:36Британцев взбесил новый кредит УкраинеОбщественная служба новостей00:18Читателей Express возмутило решение властей Британии дать Украине ещё один кредитLife.ru00:05Британцев возмутил новый кредит УкраинеРамблер00:56Показать ещёОценить337Поделиться