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Британцы раскритиковали власти за решение предоставить новый кредит Киеву

Читатели британского издания Express раскритиковали решение властей предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на $525 млн.
Известия
О соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
РИА Новости
«Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!» — заявил Aussielass.
Рамблер
"Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", - заметил change watch.
РИА Новости

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Британцы раскритиковали власти за решение предоставить новый кредит Киеву
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Британцы раскритиковали решение Лондона выделить новые кредиты Украине
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