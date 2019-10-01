Политика
ИзвестияБританцы восхитились российским спецназом
Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты. Всероссийские испытания среди сотрудников спецназа прошли 27 сентября в Мордовии.
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Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.РИА Новостивчера в 23:05
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