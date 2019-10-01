с чего всё началось

Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты. Всероссийские испытания среди сотрудников спецназа прошли 27 сентября в Мордовии.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Футбол Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке» Стали известны детали возможного трудового соглашения между московским «Спартаком» и немецким специалистом Доменико Тедеско, информирует ФАН.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

Политика В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным 26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.

Экономика Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Авто Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.

Экономика Российские госкомпании захотели приватизировать Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.

Авто Nissan представит в Токио электрокар Nissan IMk Компания Nissan на международном Токийском автосалоне покажет концепт-кар Nissan IMk.

Политика Опубликовано новое стихотворение Лаврова Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

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Транспорт Ростехнадзор разрешил открыть три новые станции Фрунзенского радиуса Ростехнадзор после проверки сообщил о готовности к эсплуатации трёх новых станций Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга: «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская».

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

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Политика Зеленский встретился с Томом Крузом Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.

Авто Новая Toyota Camry стала полноприводной До последнего времени Toyota Camry новой генерации была представлена только в версии с передним приводом.