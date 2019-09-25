В 2019 году «Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграл с «Ливерпулем». Матч завершился победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0. При этом «Колчестер» выступает в Лиге 2, четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Финалист ЛЧ проиграл в Кубке Лиги команде из четвертого дивизиона

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