REGNUMБритании пообещали новый рывок роста платежей за электричество и газЖителей Британии ожидает новое повышение ценового порога платежей за электричество и газ, сообщил 24 мая глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли.REGNUMЦеновой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды.РИА НовостиВ настоящее время ценовой порог составляет 1871 фунт и действует до 31 сентября.РИА НовостиРасходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.ПРАЙМЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПолитРоссияПолитика СегодняNewInformЭкономика сегодняМИР 24ФАНИзвестияПодробнее о событииГлава энергорегулятора Ofgem: ценовой порог на свет и газ в Великобритании вырастет на 830 фунтов к октябрюРадио Sputnik11:39Британии пообещали новый рывок роста платежей за электричество и газИзвестия08:49Максимальный размер счетов за электричество в Британии может вырасти до 2,8 тысячи фунтов в годМИР 2410:23Порог цен на энергию в Британии вырастет на 40%Нефтегазовая вертикаль10:08Предельный размер счетов за электричество в Британии может быть повышен до £2,8 тысТАСС09:04Счет за электроэнергию для британцев уже осенью может увеличиться почти в полтора разаЭкономика сегодня11:26Глава Ofgem: ценовой порог на свет и газ в Британии вырастет к октябрюПРАЙМ08:23Показать ещёОценить43Поделиться