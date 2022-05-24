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Британии пообещали новый рывок роста платежей за электричество и газ

Жителей Британии ожидает новое повышение ценового порога платежей за электричество и газ, сообщил 24 мая глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли.
REGNUM
Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды.
РИА Новости
В настоящее время ценовой порог составляет 1871 фунт и действует до 31 сентября.
РИА Новости
Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
ПРАЙМ

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