с чего всё началось

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.

Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Политика В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Здоровье Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Шоу-бизнес Сын Софии Ротару прокомментировал скандал с певицей Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.

Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

Происшествия В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.

Футбол Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком» Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.

Футбол Ван Дейк забрал с работы фаната и привез на базу «Ливерпуля» «Ливерпуль» не оставил письмо без внимания, Вирджил ван Дейк поехал к болельщику на работу и привез его на клубную базу, где тот пообщался с футболистами и Юргеном Клоппом.

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.