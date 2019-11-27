Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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с чего всё началось
Как сообщает Би-би-си
, военные эксперты отметили «критическую необходимость» омоложения и модернизации британской артиллерии, которая значительно уступает российской.
Известиявчера в 23:19

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Великобритании предрекли поражение в случае войны с РФ

Телеканал 360°14:00

Британии предсказали поражение в случае войны с Россией

Газета.Ru09:43

В Лондоне предрекли поражение британской армии в случае войны с Россией

Известиявчера в 23:19

Лондон призвали пересмотреть отказ от кассетных боеприпасов на случай войны с Россией

ТАСС00:21

Великобритании предрекли полное поражение в случае войны с Россией

URA.Ruвчера в 23:00

В Великобритании предрекли стране поражение в войне с Россией

РЕН ТВвчера в 22:34

Военные аналитики Британии предрекли стране поражение в войне с Россией

РБКвчера в 20:59
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The Telegraph: Британии пора готовиться к войне с Россией

Вести.UZ14:29
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
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Второй за день сбой произошел на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщила АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в среду.
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Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Газета.Ru 13:45
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России

В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
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Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
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Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
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В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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