Армия и оружие
Газета.RuВоенные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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с чего всё началось
Как сообщает Би-би-си, военные эксперты отметили «критическую необходимость» омоложения и модернизации британской артиллерии, которая значительно уступает российской.Известиявчера в 23:19
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Здоровье
Онкологи разработали «зеленое» меню для защиты против рака
Врачи-онкологи составили «зелёное» меню из продуктов против рака.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Транспорт
Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 из-за попытки суицида
Второй за день сбой произошел на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщила АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в среду.
Общество
Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»
Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару прокомментировал скандал с певицей
Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.
Наука
Китай запустит «искусственное солнце» уже в 2020 году
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Политика
Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Политика
Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России
В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Происшествия
Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Футбол
Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Футбол
Ван Дейк забрал с работы фаната и привез на базу «Ливерпуля»
«Ливерпуль» не оставил письмо без внимания, Вирджил ван Дейк поехал к болельщику на работу и привез его на клубную базу, где тот пообщался с футболистами и Юргеном Клоппом.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Бригаде Росгвардии, охраняющей Крымский мост, вручили знамя
Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил боевое знамя 115-й бригаде особого назначения, охраняющей Крымский мост.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.