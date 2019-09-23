Политика

РИА НовостиРИА НовостиБритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
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Евротройка обвинила Иран в нападении на НПЗ в Саудовской Аравии

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Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
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Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
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Информацию о неоперабельной опухоли распространяют различные СМИ.
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Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
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