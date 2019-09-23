Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

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