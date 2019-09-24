Политика

РИА НовостиРИА НовостиБритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
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«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года в Абкайке и Хураисе и подтверждаем в этой связи нашу полную солидарность с Королевством Саудовской Аравии и его населением», — говорится
 в совместном заявлении европейских лидеров, опубликованном на сайте Бундестага.
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