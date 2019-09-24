с чего всё началось

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Гаджеты В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100 В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.

Футбол Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

Гаджеты Apple начнет производить Macbook в США Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.

Авто Skoda отзывает в России автомобили Octavia и Yeti Отзывными стали модели, реализованные на российском рынке в период с 2014 по 2015 год.

Экономика Уволен по собственному желанию: ЯТЭК сменила гендиректора досрочно Чугунов сменил Рубена Геворкяна, который руководил ЯТЭК с 2016 года. Компания с 2019 года находится в процедуре банкротства.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи пришла на модный показ в прозрачной блузе На показ своих друзей, итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, звезда пришла в белом брючном костюме и прозрачно блузе.

Общество Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

ЖКХ В жилых домах Москвы дали отопление Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Шоу-бизнес Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Гаджеты Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.

Театры В Ярославле открывается юбилейный Международный Волковский фестиваль Пермский театр имени Чайковского представит действо на пуантах сразу из 4 спектаклей.

Общество Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.

Экономика Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.

Политика Премьер Японии Абэ обсудит реформирование ООН на сессии Генассамблеи Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимет тему реформирования ООН на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Здоровье В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.