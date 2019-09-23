Политика
РИА НовостиБритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Экономика
В коммуналку россиян предложили включить новый платеж
По оценке Всероссийского союза страховщиков, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры.
Амур.инфо 20 сентября в 22:27
Космос
Некоторые потенциально обитаемые миры могут не иметь «зон жизни»
Некоторые из потенциально обитаемых экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов, могут быть полностью покрыты льдом и не иметь открытых поверхностных океанов жидкой воды даже на обращенной к звезде стороне, что, при определенных условиях, делает их непригодными для жизни, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Ин-спейс.ру 11:00
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Политика
Трамп заявил, что США не нуждаются в посреднике в отношениях с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не требуется посредник для отношений с Ираном.
Национальная служба новостей 17:45
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия
Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных
Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 18:18
Здоровье
Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»
Вечерняя Москва 15:06
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Политика
Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России
С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.
Российская газета 07:03
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего
Предполагаемый тайный информатор США Олег Смоленков объявлен в розыск в России.
News.ru 05:39
Авто
YouDrive поделится выручкой
Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.
Коммерсантъ 18:07
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино
В интернете появились сведения, что Лариса Долина организовала свалку рядом с загородным домом в Славино.
OAnews вчера в 01:41
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru 09:48
Культура
Соловьев рассказал об эмоциональных съемках своей телепрограммы
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал об эмоциональных съемках передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", где гости программы довели журналиста своим "либеральным бредом".
Народные новости 18:24
Политика
МИД РФ объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России разъяснило свою позицию относительно заключения в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова - Риббентропа.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 10:28
Политика
США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 17:22
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Наука
Российские ученые нашли способ быстрого поиска антибиотиков
Ученые из Московского физико-технического института провели эксперимент и нашли новый класс антибиотиков.
iReactor вчера в 01:51
Гаджеты
AMD готовит видеокарту начального уровня Radeon RX 5300 XT
К сожалению, характеристики Radeon RX 5300 XT компания HP не раскрывает, за исключением того, что данная видеокарта обладает 4 Гбайт видеопамяти GDDR5.
3DNews 17:04
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса 13:30