Политика

РИА НовостиРИА НовостиБритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
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Лидеры Франции, Британии и Германии обвинили Иран в нападении на Saudi Aramco

Life.ru18:42

Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

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Иран стоит за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявили главы стран Европы

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Британия, Германия и Франция обвинили в атаке саудовских НПЗ Иран

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Предполагаемый тайный информатор США Олег Смоленков объявлен в розыск в России.
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Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением

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США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
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