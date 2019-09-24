с чего всё началось

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Волейбол Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.

Общество Ректор УрГЭУ раскритиковал студента за участие в ЛГБТ-сообществе В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для России На российском рынке для Jetta будет предложено три комплектации: Origin, Respect и Status, причем каждую из них можно будет дополнить как отдельными опциями, так и специальными пакетами.

Политика Законность приостановки работы парламента решит Верховный суд Британии В британском Верховном суде 24 сентября вынесут решение о законности приостановки работы парламента.

Происшествия Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия» Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Политика Вышинский станет телеведущим программы «Настоящая Украина» Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи в Киеве, станет ведущим программы «Настоящая Украина» на российском телевидении.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Армия и оружие Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран» Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.

Футбол СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Технологии Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".

Происшествия Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Общество Суд в Германии признал похмельный синдром болезнью Похмельный синдром, как и всякое нарушение в работе организма, является болезнью.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Происшествия Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время и ожидает, что на ней будут обсуждаться конкретные вопросы.

Происшествия Экс-глава полиции Армении найден мертвым Тело экс-главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением было обнаружено в сельском доме под Ереваном.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.