с чего всё началось

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов, однако США обвинили во всем Иран. Тегеран же свою причастность к атакам отрицает.

Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

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