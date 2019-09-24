Политика
Российская газетаБритания, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Ответственность за случившееся взяли на себя сторонники йеменского движения хуситов, однако США обвинили во всем Иран. Тегеран же свою причастность к атакам отрицает.
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с чего всё началось
«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года в Абкайке и Хураисе и подтверждаем в этой связи нашу полную солидарность с Королевством Саудовской Аравии и его населением», — говорится в совместном заявлении европейских лидеров, опубликованном на сайте Бундестага.Daily Storm00:23
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