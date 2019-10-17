Политика
Lenta.ruБритания и ЕС согласовали сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС. Об этом сообщает The Independent.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Здоровье
Офисная работа приводит к частым болезням
Психологические проблемы приводят к ряду серьезны заболеваний, начиная с нарушения нервной системы, заканчивая ухудшением работы репродуктивных функций.
Живая Кубань 14 октября в 07:09
Политика
МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
Кино
Вышел русский трейлер «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Дулиттл - доктор-ветеринар, отважный и энергичный Айболит (герой Чуковского - его русская адаптация), умеющий разговаривать решительно со всеми сущностями - от жирафов и птичек малых до моллюсков.
Российская газета 15 октября в 04:38
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
США помогли предотвратить теракты в России
Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.
RT на русском 08:26
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Футбол
Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
МК-Спорт 04:40
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Политика
В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Общество
К концу недели в Ленобласти потеплеет
Синоптики обещают, что отрицательные температуры установятся в 47 регионе еще не скоро.
Леноблинформ 07:11
Общество
Минтранс предлагает обсудить введение платной регистрации в аэропортах
Минтранс видит риски введения дополнительных сборов авиакомпаний с пассажиров в случае исключения из федеральных авиационных правил обязанности авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту.
ТАСС 08:02
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Общество
На Украине сняли арест с акций «дочки» Сбербанка
Суд Киева обязал снять арест и запреты в отношении 100% акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах.
Взгляд.ру 07:45
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
РБК 06:49
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Общество
Официально решено создать в Саратове федеральное дорожное предприятие
Напомним, идея о создании в Саратове федерального предприятия "Нижняя Волга" возникла в связи с передачей нескольких региональных трасс на федеральный уровень (Саратов - Озинки, Саратов - Тамбов, планируется также передача дорог Саратов - Алгай и Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград).
СаратовБизнесКонсалтинг 08:34
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.
ФАН вчера в 10:00
Авто
В России запретят ездить без номеров на новых авто
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Уфимские Заметки вчера в 14:07
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Комсомольская правда 07:25
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Технологии
В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:49