Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС. Об этом сообщает The Independent.

Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit

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