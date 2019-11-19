Политика
DixiNewsБритания и Франция не хотят заключать договор СНВ с Россией
Без одобрения Парижа и Лондона документ не имеет смысла. Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов сообщил, что Франция и Великобритания отказываются заключать договор СНВ с Россией и Америкой. Слова Ульянова передало РИА «Новости».
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Россия предложила продлить ДСНВ на короткий срок для сохранения системы проверок
Взгляд.рувчера в 21:48
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Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Политика
На Украине исключают возможность продажи земли россиянам
Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Армия и оружие
СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
В России оценили масштабы домашнего насилия
Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Общество
Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Общество
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Экономика
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Фигурное катание
Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Происшествия
Отравившиеся в «Зарядье» музыканты Мариинки заразились стафилококком
Сотрудники оркестра Мариинского театра, которые 31 октября отравились после концерта в "Зарядье", заразились золотистым стафилококком, сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Общество
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.