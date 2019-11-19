Политика

DixiNewsDixiNewsБритания и Франция не хотят заключать договор СНВ с Россией

Без одобрения Парижа и Лондона документ не имеет смысла. Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов сообщил, что Франция и Великобритания отказываются заключать договор СНВ с Россией и Америкой. Слова Ульянова передало РИА «Новости».
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В СФ уверены, что США сознательно провоцируют отказ от СНВ-3

РЕН ТВ15 ноября в 16:06

Париж и Лондон отклонили предложение Москвы по ядерному вооружению

Lenta.ru01:50

Постпред РФ заявил об отказе Франции и Британии заключать договор по СНВ

Известиявчера в 21:25

Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред

РИА Новостивчера в 18:36

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Газета.Ruвчера в 18:52

Россия предложила продлить ДСНВ на короткий срок для сохранения системы проверок

Взгляд.рувчера в 21:48

Постпред РФ: Франция и Британия не собираются заключать договор в сфере СНВ

Коммерсантъвчера в 23:22
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Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

ТАСС 03:39
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
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Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Российская газета 00:48
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Газета.Ru 03:19
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Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
RT на русском 04:08
Армия и оружие

СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.
РБК 04:01
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Общество

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РБК 03:54
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 03:49
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
Общество

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
РИА Новости 01:53
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Общество

ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия 03:53
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Фигурное катание

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет

Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Sports.ru 02:54
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
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В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Происшествия

Отравившиеся в «Зарядье» музыканты Мариинки заразились стафилококком

Сотрудники оркестра Мариинского театра, которые 31 октября отравились после концерта в "Зарядье", заразились золотистым стафилококком, сообщило московское управление Роспотребнадзора.
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Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
РИА Новости 03:36
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