Коронавирус

РБКРБКБритания и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19

В общей сложности в Великобритании зафиксировали более 416 тыс. заболевших. По словам Дойл, за последнюю неделю суточный прирост новых заболевших вырос почти вдвое: в прошлый четверг в стране коронавирус был обнаружен у 3395 жителей. Также за 24 часа от COVID-19 умерли 40 человек.
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Во Франции сообщили о новом рекордном числе заражений COVID-19 за сутки

Российская газета17:29

Франция бьет рекорды по числу заразившихся коронавирусом

Вести.Ru16:34

Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19

РБК14:36

Во Франции зафиксировали новый рекорд суточного прироста зараженных COVID-19

Lenta.ru15:15

Во Франции побит рекорд по числу заболевших COVID-19

Интерфакс15:14

Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

РИА Новости15:05

Власти Франции сообщили о новом рекордном числе случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС16:18
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Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Общество

В Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи

Сообщается, что пробка образовалась из машин скорой помощи с пациентами.
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Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» во второй раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА.
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«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Нанта» Туре

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Vprognoze.ru вчера в 06:48
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Происшествия

В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина

Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
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Футбол

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета 14:45
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Происшествия

В Нижегородской области завели дело об убийстве девятилетней девочки

В Нижегородской области в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей днём 24 сентября девятилетней девочки с признаками насильственной смерти.
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В Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты

Москва, 24 сентября 2020, 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.
REGNUM 14:30
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Экономика

Швидлер и Абрамович вышли из капитала Highland Gold

В июле Fortiana закрыла сделку по покупке 40,06% акций Highland Gold Mining у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров по цене 3 фунта (примерно 3,89 доллара) за акцию.
Finam.Ru 22 сентября в 07:02
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Общество

В выходные на Землю обрушится магнитная буря

Центр погоды ФОБОС сообщил о надвигающейся магнитной буре. Она ожидается в ближайшие выходные – 26 и 27 сентября.
Вести.Ru 10:33
Политика

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На Украине началась вторая волна коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Зеленский.
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Общество

Основатель бренда бутилированной воды стал богатейшим человеком КНР

Владелец водной империи опередил основателя компании Alibaba Джека Ма в «Индексе миллиардеров». Рейтинг подготовило агентство Bloomberg.
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Происшествия

Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака

На теле осужденного националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, найденного мертвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября, были обнаружены следы пыток.
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Даниил Квят назвал лучший аргумент в переговорах с AlphaTauri

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Общество

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 12:58
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Общество

Навальный останется в Германии до конца реабилитации

Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации. Об этом сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.
МордовМедиа 15:51
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Происшествия

МВД сообщило о задержании адвоката арестованной Марии Колесниковой

РБК 13:17
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Шоу-бизнес

Наташа Королева впервые прокомментировала измену мужа

Новостной портал EVO-RUS.COM опубликовал информацию о том, что Наташа Королева впервые после разрыва со своим мужем Тарзаном прокомментировала ситуацию.
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году

Президент России Владимир Путин повысит выплаты неработающим пенсионерам на 6,3%. Эта цифра в 1,5 раза больше прогнозируемой инфляции.
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Шоу-бизнес

Авербух и Арзамасова впервые вышли в свет вместе

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли вместе. Пара появилась в шоу Ивана Урганта, подтвердив таким образом свои отношения.
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Общество

Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:21
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Экономика

Найти склад: зарубежным онлайн-магазинам предрекли снижение цен

Есть в наличии Стоимость товаров из зарубежных онлайн-магазинов может сократиться на 10%, сказал "Известиям" председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.
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Фонд «Кинопрайм» рассказал о своих успехах в сфере кино

Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм" работает всего полтора года. Он был зарегистрирован 26 февраля в прошлом году.
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Политика

Горбачев прокомментировал номинацию Путина на Нобелевскую премию мира

Недавно президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира. На это отреагировал экс-президент СССР Михаил Горбачев.
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В Израиле ввели «герметичный» карантин

Местные СМИ назвали принятые меры «герметичным» карантином.
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Моуринью: На стадионе «Шкендии» были слишком маленькие ворота

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поведал о курьёзной ситуации перед началом выездного матча со «Шкендией».
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Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в столице за три недели выросло в три раза.
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Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

Разработка нового подхода к определению прожиточного минимума и МРОТ велась в достаточно закрытом режиме, отмечает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, добавляя, что не видит оснований для введения соотношения 44,2% от медианного дохода для определения прожиточного минимума.
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РИА Новости 10:50
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Болгария желает стать региональным газораспределительным центром

Борисов добавил, что на участках строительства работают 1420 единиц специализированной техники и тяжелых строительных машин.
Evo-rus.com 12:01
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Политика

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия вчера в 23:05
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