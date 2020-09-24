Коронавирус
РБКБритания и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19
В общей сложности в Великобритании зафиксировали более 416 тыс. заболевших. По словам Дойл, за последнюю неделю суточный прирост новых заболевших вырос почти вдвое: в прошлый четверг в стране коронавирус был обнаружен у 3395 жителей. Также за 24 часа от COVID-19 умерли 40 человек.
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Общество
В Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи
Сообщается, что пробка образовалась из машин скорой помощи с пациентами.
Evo-rus.com 06:35
Футбол
«Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» во второй раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА.
RT на русском 17:40
Футбол
«Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Нанта» Туре
«Спартак» проявляется интерес к игроку «Нанта». Как сообщает источник, столичный клуб заинтересован в услугах полузащитника Абдулайе Туре.
Vprognoze.ru вчера в 06:48
Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 06:11
Футбол
«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета 14:45
Происшествия
В Нижегородской области завели дело об убийстве девятилетней девочки
В Нижегородской области в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей днём 24 сентября девятилетней девочки с признаками насильственной смерти.
RT на русском 17:16
Политика
В Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты
Москва, 24 сентября 2020, 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.
REGNUM 14:30
Экономика
Швидлер и Абрамович вышли из капитала Highland Gold
В июле Fortiana закрыла сделку по покупке 40,06% акций Highland Gold Mining у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров по цене 3 фунта (примерно 3,89 доллара) за акцию.
Finam.Ru 22 сентября в 07:02
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
Центр погоды ФОБОС сообщил о надвигающейся магнитной буре. Она ожидается в ближайшие выходные – 26 и 27 сентября.
Вести.Ru 10:33
Политика
Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине
На Украине началась вторая волна коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Зеленский.
РБК 16:32
Общество
Основатель бренда бутилированной воды стал богатейшим человеком КНР
Владелец водной империи опередил основателя компании Alibaba Джека Ма в «Индексе миллиардеров». Рейтинг подготовило агентство Bloomberg.
ToDay News Ufa 12:06
Происшествия
Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака
На теле осужденного националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, найденного мертвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября, были обнаружены следы пыток.
РБК 09:59
Автоспорт
Даниил Квят назвал лучший аргумент в переговорах с AlphaTauri
Нужно делать свою работу, ведь каждая гонка имеет свой вес. Высокие результаты – лучшие аргументы для переговоров.
Autosport.com.ru 12:54
Общество
В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых
«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 12:58
Общество
Навальный останется в Германии до конца реабилитации
Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации. Об этом сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.
МордовМедиа 15:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева впервые прокомментировала измену мужа
Новостной портал EVO-RUS.COM опубликовал информацию о том, что Наташа Королева впервые после разрыва со своим мужем Тарзаном прокомментировала ситуацию.
CT news 09:03
Общество
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году
Президент России Владимир Путин повысит выплаты неработающим пенсионерам на 6,3%. Эта цифра в 1,5 раза больше прогнозируемой инфляции.
БрянскToday 10:35
Шоу-бизнес
Авербух и Арзамасова впервые вышли в свет вместе
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли вместе. Пара появилась в шоу Ивана Урганта, подтвердив таким образом свои отношения.
Shraibikus News 14:47
Общество
Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку
«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:21
Экономика
Найти склад: зарубежным онлайн-магазинам предрекли снижение цен
Есть в наличии Стоимость товаров из зарубежных онлайн-магазинов может сократиться на 10%, сказал "Известиям" председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.
Известия 17:01
Экономика
Фонд «Кинопрайм» рассказал о своих успехах в сфере кино
Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм" работает всего полтора года. Он был зарегистрирован 26 февраля в прошлом году.
Российская газета 08:21
Политика
Горбачев прокомментировал номинацию Путина на Нобелевскую премию мира
Недавно президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира. На это отреагировал экс-президент СССР Михаил Горбачев.
NewInform 17:01
Общество
В Израиле ввели «герметичный» карантин
Местные СМИ назвали принятые меры «герметичным» карантином.
РБК 17:09
Футбол
Моуринью: На стадионе «Шкендии» были слишком маленькие ворота
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поведал о курьёзной ситуации перед началом выездного матча со «Шкендией».
Евро-футбол.ру 17:27
Общество
Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое
Количество заболевших гриппом и ОРВИ в столице за три недели выросло в три раза.
Российская газета 14:41
Экономика
Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России
Разработка нового подхода к определению прожиточного минимума и МРОТ велась в достаточно закрытом режиме, отмечает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, добавляя, что не видит оснований для введения соотношения 44,2% от медианного дохода для определения прожиточного минимума.
РБК 06:03
Общество
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новости 10:50
Политика
Болгария желает стать региональным газораспределительным центром
Борисов добавил, что на участках строительства работают 1420 единиц специализированной техники и тяжелых строительных машин.
Evo-rus.com 12:01
Политика
Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной
Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия вчера в 23:05