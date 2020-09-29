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Rambler News Service
Rambler News Service

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания и Канада ввели персональные санкции против ряда белорусских чиновников, президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Рувчера в 10:37
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ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАССвчера в 12:31
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБКвчера в 11:04
Ведомости

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

Ведомостивчера в 10:36
Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфаксвчера в 10:44
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:11
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 10:38
РИА Новости

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новостивчера в 11:20

The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВвчера в 14:24

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев

На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев В Харькове во вторник прошла церемония прощания с погибшим при крушении украинского самолета Ан-26 курсантом Виталием Вильховым — он выжил в катастрофе, но скончался на следующий день в больнице.
Коммерсантъвчера в 13:31

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00

Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Известия17:37
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