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Великобритания и Канада ввели персональные санкции против ряда белорусских чиновников, президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.