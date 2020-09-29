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Rambler News Service
Rambler News Service

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания и Канада ввели персональные санкции против ряда белорусских чиновников, президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Рувчера в 10:37
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РИА Новости

Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций

РИА Новости17:13
Ведомости

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

Ведомостивчера в 10:36
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБКвчера в 11:04
Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфаксвчера в 10:44
ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАССвчера в 12:31
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:11
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 10:38

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BFM.ruвчера в 16:38
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«Реал» — «Вальядолид». Прогноз: Бензема и Модрич порадуют Зидана, Куртуа не пропустит

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Чемпионатвчера в 09:45

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ИА Красная Веснавчера в 16:45
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