Политика
Газета.RuБритания изменила антироссийские санкции из-за исследования Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020». Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября. Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.RT на русском00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Британия внесла изменения в санкции против России из-за исследования Марса
Московский Комсомолец00:28
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Piter.tv вчера в 08:06
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Шоу-бизнес
Батрутдинов объяснил, что мешает Бузовой влюбиться
Встретить свою любовь Бузовой, по словам Батрутдинова, мешают воспоминания о неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Народные новости 01:48
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия вчера в 16:01
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk 01 октября в 16:27
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Единоборства
Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами
Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
Коммерсантъ вчера в 23:24
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Экономика
Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ
Гильотина от ЦБ В сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы.
РБК вчера в 20:26
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Гаджеты
Microsoft представила Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами
3DNews вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Кино
Мэтт Дэймон сожалеет о том, что упустил главную роль фильма «Аватар»
ГЛАС.RU вчера в 13:14
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47