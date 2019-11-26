Общество

ВекВекБритания начинает тестирование карт «Мир»

Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Старт этому процессу будет дан на бизнес-форуме, который пройдёт завтра в британской столице.
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«Мир» до Лондона доведет

Коммерсантъвчера в 14:10

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известиявчера в 07:20

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русскомвчера в 09:45

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ruвчера в 09:42

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБКвчера в 09:06

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUMвчера в 09:59

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАССвчера в 07:14
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране

В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
REGNUM 02:13
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Общество

Российского миллиардера лишили европейского гражданства

Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства этой страны, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Lenta.ru 02:56
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Игры

NCSoft разрабатывает LineAge II: Remastered на Unreal Engine 4

3DNews 01:59
Общество

В день приезда Путина в Петербурге перекрывают движение

АБН 02:25
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru вчера в 02:35
Наука

В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи

Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.
Ugpressa.ru вчера в 11:05
Происшествия

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

ВЦИОМ: россияне чаще заводят дома кошек, чем собак

Жители России чаще заводят дома кошек, собаководы - в меньшинстве.
ТАСС вчера в 17:05
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Авто

В России дорожают подержанные автомобили

В России дорожают не только новые, но и подержанные автомобили: их средняя стоимость, по данным «Авто.ру», в третьем квартале 2019 года выросла на 1,4% до 567 тыс. рублей.
Автоновости дня 02:02
Общество

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

РИА Новости вчера в 19:27
Политика

В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 02:26
Политика

В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
RT на русском 02:53
Кино

BadComedian раскритиковал сразу три российских фильма

BadComedian ранее заключил контракт с онлайн-кинотеатром ivi. Кинокритик станет амбассадором хороших фильмов на платформе.
Культуромания 01:08
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Спорт

Будущий глава WADA оценил шансы России принять матчи Евро-2020

Будущий глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает высокой вероятность того, что матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году пройдут в России.
Московский Комсомолец 02:58
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного

Актриса Любовь Толкалина в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своего любимого мужчины.
Телепрограмма вчера в 23:19
Общество

В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Похвистнево-Информ 25 ноября в 20:21
Политика

Трампа пригласили на слушания по импичменту

Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера.
РИА Новости вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
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