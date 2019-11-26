Общество

ВекВекБритания начинает тестирование карт «Мир»

Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Старт этому процессу будет дан на бизнес-форуме, который пройдёт завтра в британской столице.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

«Мир» до Лондона доведет

Коммерсантъвчера в 14:10

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUMвчера в 09:59

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАССвчера в 07:14

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ruвчера в 09:42

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБКвчера в 09:06

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известиявчера в 07:20

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русскомвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:03, Вашингтон
Спорт

МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Что происходит вчера в 09:33
Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
BFM.ru 05:26
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Общество

ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа

Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Известия 05:54
Политика

Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
РБК 25 ноября в 15:01
Общество

Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка.
ТАСС вчера в 13:16
Политика

Лавров: Россия сделает все,чтобы помочь преодолеть кризис на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все от нее зависящее, чтобы помочь Украине преодолеть кризис в стране на основе полного выполнения Минских соглашений.
Газета.Ru 05:19
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 01:32
Общество

Названы российские города с высоким качеством жизни

В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Вести.Ru 05:30
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Происшествия

Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле

Интерфакс 05:24
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане

RT на русском 00:52
Общество

В России хотят маркировать домашних животных

До конца 2019 года российский Минсельхоз собирается внести в Государственную думу законопроект, в котором речь идет об обязательной регистрации домашних животных.
Капитал страны вчера в 04:31
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН 25 ноября в 19:37
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Космос

Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли

AstroNews.ru вчера в 10:13
Здоровье

В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
RT на русском 05:15
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Хоккей

Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб

Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Чемпионат вчера в 23:18
Происшествия

В Сочи возбудили дело после смерти девушки-следователя

Российская газета вчера в 10:54
Футбол

ЦСКА пригласил на сборы 18-летнего датчанина Мукудаева

Полузащитник молодежной команды «Хельсингора» Асхаб Мукудаев сообщил, что ЦСКА пригласил его принять участие в зимнем сборе клуба в Испании.
Бомбардир.ру 05:42
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Наука

Ученые рассказали о пользе кошмаров

ТАСС Наука вчера в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное