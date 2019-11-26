Общество
ВекБритания начинает тестирование карт «Мир»
Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Старт этому процессу будет дан на бизнес-форуме, который пройдёт завтра в британской столице.
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Спорт
МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию
Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Общество
ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа
Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Политика
Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
Общество
Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка.
Политика
Лавров: Россия сделает все,чтобы помочь преодолеть кризис на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все от нее зависящее, чтобы помочь Украине преодолеть кризис в стране на основе полного выполнения Минских соглашений.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Общество
Названы российские города с высоким качеством жизни
В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
В России хотят маркировать домашних животных
До конца 2019 года российский Минсельхоз собирается внести в Государственную думу законопроект, в котором речь идет об обязательной регистрации домашних животных.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
Здоровье
В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами
Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Происшествия
В Сочи возбудили дело после смерти девушки-следователя
Футбол
ЦСКА пригласил на сборы 18-летнего датчанина Мукудаева
Полузащитник молодежной команды «Хельсингора» Асхаб Мукудаев сообщил, что ЦСКА пригласил его принять участие в зимнем сборе клуба в Испании.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Наука