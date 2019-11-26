Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Старт этому процессу будет дан на бизнес-форуме, который пройдёт завтра в британской столице.

Спорт МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.

Общество Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.

Общество ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.

Политика Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.

Политика Лавров: Россия сделает все,чтобы помочь преодолеть кризис на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все от нее зависящее, чтобы помочь Украине преодолеть кризис в стране на основе полного выполнения Минских соглашений.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Общество Названы российские города с высоким качеством жизни В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество В России хотят маркировать домашних животных До конца 2019 года российский Минсельхоз собирается внести в Государственную думу законопроект, в котором речь идет об обязательной регистрации домашних животных.

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.

Космос На американском сегменте МКС сломался туалет Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.