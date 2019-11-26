Общество

REGNUMREGNUMБритания начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс». Пилотный проект запускается совместно с компанией PayXpert.
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Британские компании проявили интерес к картам «Мир»

ТАСС08:00

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБКвчера в 09:06

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUMвчера в 09:59

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русскомвчера в 09:45

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ruвчера в 09:42

«Мир» до Лондона доведет

Коммерсантъвчера в 14:10

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известиявчера в 07:20
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Общество

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Российская газета 06:16
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Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

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Известный шоумен Андрей Данилко, во время очередного выпуска украинской версии шоу "X-фактор" расплакался и, заявил, что покидает проект.
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru вчера в 05:35
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Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео

Украинский канал Defence Express опубликовал видео дрифтующего танка Т-80БВ.
Российская газета 03:13
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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«Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы

КДК РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей.
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
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Предприятие «Росатома» предложило Шнурову познакомиться со сварщиками

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Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
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Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС

Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 04:41
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Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»

Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.
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Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
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В России появился обновленный кроссовер Toyota C-HR

Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR.
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В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team

В Москве неизвестные избили основателя и руководителя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева.
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Губернатор Игорь Руденя проинспектировал тверской участок трассы М-11

Во вторник, 26 ноября, губернатор Игорь Руденя осмотрел участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», которая проходит через Тверскую область.
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Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
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Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
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В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
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