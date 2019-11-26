Общество
REGNUMБритания начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс». Пилотный проект запускается совместно с компанией PayXpert.
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Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Происшествия
Жертвами землетрясения в Албании стали четыре человека
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалёку от столицы страны Тираны. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Общество
Путин открыл памятник писателю Гранину в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург принял участие в церемонии открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину, сообщает ТАСС.
Политика
В «Нафтогазе» назвали последний срок для заключения договора с РФ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Витренко рассказал, что, если Россия и Украина не подпишут новый контракт, российский газ будет закачиваться в украинские газохранилища как «газ неизвестного собственника».
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Известный шоумен Андрей Данилко, во время очередного выпуска украинской версии шоу "X-фактор" расплакался и, заявил, что покидает проект.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Армия и оружие
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Украинский канал Defence Express опубликовал видео дрифтующего танка Т-80БВ.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Футбол
«Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы
КДК РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Общество
Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС
Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
Футбол
Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Авто
В России появился обновленный кроссовер Toyota C-HR
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR.
Происшествия
В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team
В Москве неизвестные избили основателя и руководителя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева.
Транспорт
Губернатор Игорь Руденя проинспектировал тверской участок трассы М-11
Во вторник, 26 ноября, губернатор Игорь Руденя осмотрел участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», которая проходит через Тверскую область.
Экономика
Сбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы
Сбербанк примет участие в финансировании первой платной дороги Москвы и предоставит «Новой концессионной компании» (НКК) бридж-кредит для проекта строительства первой в пределах Москвы платной дороги.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Происшествия
Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом
Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Политика
В США обвинили Эрдогана в неуважении к Трампу из-за тестирования С-400
Напомним, по итогам переговоров Эрдогана и Трампа стороны поручили чиновникам разработать план действий, благодаря которому можно будет решить имеющиеся проблемы из-за покупки С-400 «Триумф» у России.
Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.