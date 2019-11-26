Общество

REGNUMREGNUMБритания начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс». Пилотный проект запускается совместно с компанией PayXpert.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

«Мир» до Лондона доведет

Коммерсантъ14:10

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБК09:06

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русском09:45

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ru09:42

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUM09:59

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известия07:20

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАСС07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Московский Комсомолец вчера в 03:37
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 14:06
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Политика

Папа Римский назвал переговоры России и Украины примерными

Lenta.ru 14:16
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко попала в больницу

Молодая мама пошла на плановый осмотр для беременных после отпуска. Однако обследование выявило осложнение.
Блокнот.ру 12:09
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Политика

На Украине хотят отбирать транзитный газ у России

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
РЕН ТВ вчера в 15:59
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Космос

Астрономы открыли 19 галактик без темной материи

Известия вчера в 11:48
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Dota2.ru 10:04
Политика

Предельный возраст для ректоров вузов предложили повысить до 70 лет

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить до 70 лет предельный возраст службы для ректоров вузов (вместо нынешних 65 лет).
Московский Комсомолец 13:06
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 07:20
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

Предложение расширить допустимые пределы самообороны имеет право на существование, в целом законодательство в РФ в этой части далеко от совершенства, однако поддержит ли его профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пока сказать сложно, нужно ознакомиться с текстом законопроекта, заявил зампред комитета Вячеслав Лысаков (ЕР).
РИА Новости вчера в 04:16
Экономика

«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»

Партнерами Сбербанка в "Антипинском НПЗ", кроме азербайджанской SOCAR, могли стать бывший старший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.
Интерфакс 02:10
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о квартирах «на ночь»

В Москве сотрудники ФСБ совместно со следователями московского главка СКР задержали бывшего замначальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
Газета.Ru 10:12
Футбол

«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Букмекеры.рф 00:31
Происшествия

Flydubai отреагировал на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 14:21
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Кино

Опубликован список лучших фильмов десятилетия

The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
Lenta.ru 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное