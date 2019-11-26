Общество
REGNUMБритания начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс». Пилотный проект запускается совместно с компанией PayXpert.
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко попала в больницу
Молодая мама пошла на плановый осмотр для беременных после отпуска. Однако обследование выявило осложнение.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Космос
Астрономы открыли 19 галактик без темной материи
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Политика
Предельный возраст для ректоров вузов предложили повысить до 70 лет
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить до 70 лет предельный возраст службы для ректоров вузов (вместо нынешних 65 лет).
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
Предложение расширить допустимые пределы самообороны имеет право на существование, в целом законодательство в РФ в этой части далеко от совершенства, однако поддержит ли его профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пока сказать сложно, нужно ознакомиться с текстом законопроекта, заявил зампред комитета Вячеслав Лысаков (ЕР).
Экономика
«Коммерсантъ» нашел новых совладельцев «Антипинского НПЗ»
Партнерами Сбербанка в "Антипинском НПЗ", кроме азербайджанской SOCAR, могли стать бывший старший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о квартирах «на ночь»
В Москве сотрудники ФСБ совместно со следователями московского главка СКР задержали бывшего замначальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
Футбол
«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Кино
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.