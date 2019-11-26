Общество

REGNUMREGNUMБритания начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс». Пилотный проект запускается совместно с компанией PayXpert.
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В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

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Известия07:20

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАСС07:14

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русском09:45

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ru09:42

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUM09:59

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Lenta.ru12:55
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Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
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