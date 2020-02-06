Политика
Вести.RuВеликобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.
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Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Здоровье
В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью
«У мальчика было назначение на препарат «Спинраза», но минздрав не собирался его исполнять», − написала на своей странице на Facebook общественница Надежда Болсуновская.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России
Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.
Общество
Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке
Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Армия и оружие
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку
Ранее появилась информация, что переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса состоятся в Баку, предположительно, 6–7 февраля .
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Общество
Стивен Кинг обошел Дарью Донцову по тиражам в России
В России было выпущено 163 издания произведений Стивена Кинга, общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.
Кино
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в «Викингах»
Российский актер Данила Козловский опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что десятая серия шестого сезона выйдет совсем скоро.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Политика
Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым
Лавров прибыл в Мексику в четверг.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде
Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения
Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
Политика
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
Экономика
Счетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
Политика
МВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Футбол
Тамбовчане создали петицию с просьбой разрешить ФК «Тамбов» играть на «Спартаке»
Отчаявшиеся болельщики, которые любят местный клуб, но не настолько, чтобы на каждый матч ездить в Саранск или Нижний Новгород, создали петицию.
Общество
Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела крушения МН17
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении Boeing рейса MH17 на Украине.
Кино
Вышел трейлер перезапуска «Пилы»
Вышел трейлер перезапуска хоррора «Пила» под названием «Спираль».
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).