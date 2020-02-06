Политика

Вести.RuВести.RuВеликобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.
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Лондон отменит пошлины на ряд товаров из России

Российская газета15:31

Британия намерена ослабить торговые ограничения в отношении России с 2021 года

ТАСС15:13

Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары

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В Совфеде оценили заявление Британии по пошлинам на российские товары

RT на русском16:09

Британия решила снять с России часть санкций

Lenta.ru14:08

Британские власти намерены снять с России некоторые торговые санкции

Эхо Москвы14:00

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

РБК12:35
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
Здоровье

В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

«У мальчика было назначение на препарат «Спинраза», но минздрав не собирался его исполнять», − написала на своей странице на Facebook общественница Надежда Болсуновская.
Телекомпания Афонтово 04:01
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России

Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.
РИА Новости 14:55
Общество

Земли высокопоставленных сибиряков нашли на Рублёвке

Землями на Рублёвке владеют и высокопоставленные сибиряки.
Тайга.инфо 08:00
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Армия и оружие

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Ранее появилась информация, что переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса состоятся в Баку, предположительно, 6–7 февраля .
Политика Сегодня 08:55
Культура

Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Газета.Ru 15:51
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 17:29
Общество

Стивен Кинг обошел Дарью Донцову по тиражам в России

В России было выпущено 163 издания произведений Стивена Кинга, общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.
Коммерсантъ 08:23
Кино

Зрители комментируют игру Данилы Козловского в «Викингах»

Российский актер Данила Козловский опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что десятая серия шестого сезона выйдет совсем скоро.
РИА Новости 16:28
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
РИА Новости вчера в 01:11
Политика

Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым

Лавров прибыл в Мексику в четверг.
ТАСС 16:52
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК 15:15
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Шоу-бизнес

Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде

Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише.
Discover24 05:42
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить 24 опасных приложения

Владельцев смартфонов на Android предостерегают от опасности, которые несут в себе некоторые приложения и советуют их удалить.
ToDay News Ufa вчера в 14:35
Политика

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву

Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву.
RT на русском 13:35
Футбол

«Зенит» разгромил грузинский клуб «Сабуртало»

ФАН 15:10
Экономика

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБК 16:00
Политика

МВД вернуло генерала из Росгвардии

Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Коммерсантъ 11:04
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Lenta.ru 01:48
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета вчера в 11:22
Футбол

Тамбовчане создали петицию с просьбой разрешить ФК «Тамбов» играть на «Спартаке»

Отчаявшиеся болельщики, которые любят местный клуб, но не настолько, чтобы на каждый матч ездить в Саранск или Нижний Новгород, создали петицию.
Блокнот Тамбов вчера в 02:18
Общество

Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает трепетно обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Neftegaz.ru 09:32
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела крушения МН17

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении Boeing рейса MH17 на Украине.
Деловое.ТВ 03 февраля в 08:50
Кино

Вышел трейлер перезапуска «Пилы»

Вышел трейлер перезапуска хоррора «Пила» под названием «Спираль».
Культуромания 11:42
Экономика

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Ведомости вчера в 17:09
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