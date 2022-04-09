Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов, а также поставит стране 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов, сообщила пресс-служба британского правительства
В заявлении указывается, что вооружение станет дополнением к обещанной ранее военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, включающей ракеты Starstreak, высокотехнологичные боеприпасы и 800 противотанковых ракет.
Примечательно, что на изображениях в украинских СМИ серийный номер "Точки-У" был размыт, однако записи с читаемыми цифрами появились в эфирах зарубежных телеканалов - к примеру, в новостном выпуске TG La7.