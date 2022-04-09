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Британия направит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов

Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов, а также поставит стране 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов, сообщила пресс-служба британского правительства
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Ямал-Медиа
О дополнительной военной поддержке Киева власти страны заявили после состоявшихся в субботу переговоров премьер-министра Британии Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским.
Радио Sputnik
В заявлении указывается, что вооружение станет дополнением к обещанной ранее военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, включающей ракеты Starstreak, высокотехнологичные боеприпасы и 800 противотанковых ракет.
Lenta.ru
Напоминаем, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в Донбассе и приступила к демилитаризации и денацификации Украины.
ИА Красная Весна

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Британия предоставит Украине дополнительное вооружение и кредитные гарантии
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