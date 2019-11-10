с чего всё началось

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Политика Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Космос Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.

Общество Леониду Якубовичу провели операцию Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.

Общество Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве "Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.

Авто В России могут увеличить транспортный налог Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.

Общество Чубайс назвал советских людей лентяями Экс-министр финансов России, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что многие жители СССР считали работу занятием «для идиотов».

Общество Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47 Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.

Происшествия Автобус загорелся на остановке в Барнауле Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

Культура Полина Гагарина со слезами ушла с «Голоса» Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.