Политика

Газета.RuГазета.RuБритания назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
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Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает
 The Times со ссылкой на пока еще не опубликованный документ.
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Российский предприниматель, общественный деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы. Владелец британских газеты Independent и телевизионного канала London Live. Бывший владелец газеты Evening Standard. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты». Член Совета по внешней и оборонной политике.
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