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Газета.Ru
Газета.Ru

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания решили вопрос о попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
РИА Новости20:08
Подробнее о событии
РБК

В РАН заявили об обходе Великобританией санкций против России

РБК00:21
Коммерсантъ

Институт РАН: в Британии обошли санкции для поставок компонентов к космическому телескопу

Коммерсантъ23:50
Московский Комсомолец

Британия обошла санкции для поставок космических компонентов в РФ

Московский Комсомолец20:39
РЕН ТВ

В Великобритании нашли метод обойти санкции США против России

РЕН ТВ21:17
Взгляд.ру

Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

Взгляд.ру20:38
RT на русском

Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию

RT на русском20:15
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

РИА Новости20:08

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Topdaynews.ruвчера в 13:13
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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