Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ
России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Эти трудности появились в 2014 году.
РИА Новости20:08
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