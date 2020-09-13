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Газета.Ru
Газета.Ru

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Эти трудности появились в 2014 году.
РИА Новости20:08
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Московский Комсомолец

Британия обошла санкции для поставок космических компонентов в РФ

Московский Комсомолец20:39
Коммерсантъ

Институт РАН: в Британии обошли санкции для поставок компонентов к космическому телескопу

Коммерсантъ23:50
РЕН ТВ

В Великобритании нашли метод обойти санкции США против России

РЕН ТВ21:17
РБК

В РАН заявили об обходе Британией санкций против России в сфере космоса

РБК00:21
Взгляд.ру

Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

Взгляд.ру20:38
RT на русском

Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию

RT на русском20:15
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

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Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
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В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского

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РИА Новости19:44
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Перечислены первые симптомы рака крови

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Lenta.ru22:08
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