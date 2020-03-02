Экономика

ПРАЙМПРАЙМБритания определила цели торговых переговоров с США

Правительство Великобритании в понедельник опубликует свои задачи на торговые переговоры с США, рассчитывает на то, что сделка принесет британской экономике 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
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Лондон рассчитывает увеличить товарооборот с Вашингтоном на $20 млрд

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Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
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Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно

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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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В России представили обновленный Hyundai Solaris

Компания Hyundai назвала цены и комплектации обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
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Дамаск подтвердил информацию о сбитых Турцией двух самолетах ВВС Сирии

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Стране необходимо вводить прогрессивное налогообложение для людей с доходом от миллиона рублей в месяц, а государству в первую очередь нужно заботиться о любой семье, в которой рождается ребенок, — такая мера поможет преодолеть ситуативную бедность.
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