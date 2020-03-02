Экономика

ПРАЙМПРАЙМБритания определила цели торговых переговоров с США

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Правительство Великобритании в понедельник опубликует свои задачи на торговые переговоры с США, рассчитывает на то, что сделка принесет британской экономике 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
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