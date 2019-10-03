Политика
Мой БрянскБритания ослабила санкции против России из-за Марса
Издание напоминает, что ещё в 2017 году ЕС вывел из-под секторальных экономических санкций против РФ ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020». Парламент рассмотрит новые поправки в ближайшее время.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в законодательной базе королевства, изменения коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза.РИА Новости06:55
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Британия внесла изменения в санкции против России из-за исследования Марса
Московский Комсомолец00:28
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Футбол
Виктор Гончаренко: «Тяжело принять результат, но надо»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). — Тяжело принять результат, но надо.
Sportbox.RU 15:54
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
REGNUM 14:16
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Культура
Москвичи прощаются с режиссером Марком Захаровым
В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым.
МИР 24 01 октября в 03:29
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Происшествия
Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей
Муж кассирши банка, похитившей 20 миллионов рублей, проиграл большую часть денег в букмекерских конторах.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
Бывший детдомовец в Самаре получил срок за кражу шоколадок
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детского дома Игоря Шамина за кражу шоколадок на сумму около 1,5 тысячи рублей.
Народные новости 16:58
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Lenta.ru 08:39
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика
Медведев назвал безуспешными попытки давления на Россию и Кубу
Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Российская газета 14:28
Общество
Опрос показал отношение жителей России к открытию своего бизнеса
Более половины (57,6%) жителей России категорически не хотят открывать свой бизнес, свидетельствую данные опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
REGNUM 06:04
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Экономика
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
РИА Новости 09:33
Политика
Путин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ
Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.
ТАСС 15:00
Происшествия
Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области
News.ru вчера в 13:01
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Армия и оружие
Боевики устроили кровавую акцию устрашения в сирийском Идлибе
По имеющимся данным, инцидент произошел в поселении Эль-Шейх-Дамс в южной части провинции Идлиб.
Новостной фронт вчера в 07:46
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22