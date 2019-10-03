с чего всё началось

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Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Политика Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.

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Политика Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Культура Москвичи прощаются с режиссером Марком Захаровым В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым.

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