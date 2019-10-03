Политика
РИА НовостиБритания из-за Марса смягчила санкции против России
Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
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с чего всё началось
Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020». Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября. Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.RT на русском00:01
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Британия внесла изменения в санкции против России из-за исследования Марса
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Найти помощника попросила коллег художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек на открытии сезона, пишет «Телепрограмма».
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