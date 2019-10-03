Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020». Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября. Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.

с чего всё началось

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.

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