Политика
Газета.RuБритания ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020». Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября. Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.RT на русском00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Британия внесла изменения в санкции против России из-за исследования Марса
Московский Комсомолец00:28
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Взгляд.ру вчера в 12:23
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День вчера в 10:55
Гаджеты
Microsoft представил собственный складной смартфон на Android
Популярная механика 03:04
Происшествия
В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
ТАСС 03:20
Волейбол
Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира
Весь спорт вчера в 03:21
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Спорт
Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира подряд
Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Шубенков завоевал медаль на четвертом чемпионате мира кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Единоборства
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре
Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
Российская газета 03:27
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Откровенное интервью актриса Анастасия Заворотнюк даст на телевидении возможно уж в ближайшее время, об этом говорил концертный директор артистки Стас Христов.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Здоровье
Американка и её дочь с «маской Бэтмена» останутся в России на год
Life.ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Здоровье
Эти продукты нужно есть людям при злоупотреблении алкоголем
Поддерживать здоровую микрофлору пищеварительной системы помогут кисломолочные продукты.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Кино
Огонь, вода и спецэффекты: новое фото со съемок «Аватара 2»
Закулисная фотография была сделана продюсером Джоном Ландау, который трудился вместе с Кэмероном над съемками первой части картины.
Киноафиша России 03:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Происшествия
В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.
RT на русском 02:51
Политика
Трамп назвал импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.
Вести.Финанс вчера в 03:55
Авто
Электрический кроссовер Volvo XC40 получит багажник под капотом
«Меньше – значит, лучше», — такого принципа придерживалась компания Volvo, создавая новый, первый в своей истории электрический кроссовер Volvo XC40.
Автоновости дня вчера в 03:23
Происшествия
Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска
RT на русском 03:42
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь 01 октября в 14:12
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разведения войск в Петровском и Золотом.
Военное дело вчера в 23:03
Политика
Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Анонсирован визит Лукашенко на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, посетит с рабочим визитом Украину.
NewInform 02:59
Авто
В ноябре появится новая Skoda Octavia
11 ноября в Праге состоится презентация лифтбека и универсала Skoda Octavia нового, 4-го по счёту, поколения.
UsedCars.ru 01 октября в 04:40
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
РИА Новости вчера в 17:18