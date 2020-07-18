Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБритания остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось
Великобритания временно остановила ежедневное обновление информации по количеству смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается
 на сайте правительства.
РБК11:06

Подробнее о событии

В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827

РИА Новости15:41

Британия приостановила публикацию статистики по смертям от COVID-19

РБК11:06

В Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса

Комсомольская правда08:10

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Lenta.ru09:04

Британия решила остановить на время подсчет умерших от коронавируса

Взгляд.ру08:03

Великобритания пересмотрит систему подсчета смертей от коронавируса

Московский Комсомолец07:54

Великобритания больше не будет показывать статистику по смертям от COVID-19

Газета.Ru07:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:48, Ашберн
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
325
Армия и оружие

Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты

Турецкая оборонная промышленность «всегда в распоряжении Азербайджана», заявил глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Взгляд.ру 19:24
28
Здоровье

102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
1,5K
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
352
Шоу-бизнес

Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News 05:06
6
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ вчера в 09:36
73
Политика

Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
164
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
721
Технологии

В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых

Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa вчера в 10:17
6
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
10
Финансы

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 16 июля в 06:54
22
Фигурное катание

Скончавшаяся в Москве фигуристка Александровская болела эпилепсией

Погибшая фигуристка Екатерина Александровская с января текущего года лечилась от эпилепсии.
Народные новости 10:52
1
Армия и оружие

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Политическая Экспертиза 12:13
293
Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
409
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
2,4K
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
748
Армия и оружие

Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном

Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна 07:39
6
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
891
Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
285
Армия и оружие

Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

Lenta.ru 16:11
38
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Интерфакс 22:50
Футбол

Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
3
Политика

Против Украины начали расследование по делу о крушении MH17

Михаил Почуев / ТАСС В МИД Нидерландов сообщили, что Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) начал расследование в отношении Украины по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
РЕН ТВ вчера в 12:14
845
Общество

TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru 21:57
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
966
Единоборства

Чемпиону UFC Яну подарили автомобиль в Екатеринбурге

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну подарили автомобиль в честь завоевания титула.
ТАСС Спорт вчера в 08:45
5
Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета 10:58
12
Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
3
Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
126
Как работают Яндекс.Новости?
Главное