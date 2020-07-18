Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета.

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Футбол «Зенит» хочет приобрести игрока «Портимоненсе» Петербургский "Зенит" хочет приобрести игрока португальского "Портимоненсе" Виллиана, сообщает O Jogo.

Культура Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию». 46

Фигурное катание Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 293

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,2K

Шоу-бизнес Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» Британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Футбол «Аталанта» потеряла очки в матче с «Вероной» «Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Вероной» в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

Автоспорт Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1».

Общество Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции. 508

Шоу-бизнес Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж. 11

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 43

Экономика Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 386

Футбол «Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом» Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».

Футбол Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 12