Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБритания остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета.
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Британия приостановила публикацию статистики по смертям от COVID-19

РБК11:06

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Lenta.ru09:04

Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19

РИА Новости07:36

Британия решила остановить на время подсчет умерших от коронавируса

Взгляд.ру08:03

Великобритания пересмотрит систему подсчета смертей от коронавируса

Московский Комсомолец07:54

Великобритания больше не будет показывать статистику по смертям от COVID-19

Газета.Ru07:50

В Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса

Комсомольская правда08:10
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Футбол

«Зенит» хочет приобрести игрока «Портимоненсе»

Петербургский "Зенит" хочет приобрести игрока португальского "Портимоненсе" Виллиана, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 14:31
Культура

Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь

Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Культуромания 11:05
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Фигурное катание

Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Известия 13:13
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Футбол

Экс-футболист «Спартака» Андре Шюррле завершил карьеру игрока в 29 лет

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле, выступавший в нынешнем сезоне за московский "Спартак", объявил о завершении профессиональной карьеры.
РИА Новости вчера в 08:55
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Политика

Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе

Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
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Шоу-бизнес

Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот

Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.
OvideO.ru 03:45
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Коммерсантъ 10:41
Футбол

«Аталанта» потеряла очки в матче с «Вероной»

«Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Вероной» в рамках 34-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 13:09
Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 06:33
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Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Автоспорт

Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено

Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1».
RT на русском 13:56
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Космос

Китай подготовил ракету для запуска миссии на Марс

ИА Красная Весна 06:28
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Биатлон

Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском вчера в 07:33
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Политика

Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала

АБН вчера в 16:34
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Общество

Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек

Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж.
ИнфоСМИ 07:39
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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Футбол

«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»

Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».
Нева Спорт 09:42
Футбол

Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
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Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
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Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
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Политика

Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану

Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Украина.ру 07:44
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