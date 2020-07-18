Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета.

Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

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