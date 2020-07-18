Коронавирус
Lenta.ruБритания остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters. Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета.
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Автоспорт
Квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» выиграл Льюис Хэмилтон
ИА Красная Весна 11:18
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Новая специальная версия получит приставку к названию 20 Years Edition. Таких автомобилей в нашей стране продадут всего 50 экземпляров.
Tvoe-avto.com 16 июля в 12:37
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
Футбол
Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 16:01
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Космос
Космический туалет на Луне: сложнее, чем кажется
Программа NASA сотрудничает с платформой, похожей на Kickstarter, под названием HeroX, и спонсирует конкурс на разработку космического туалета, который будет использоваться на Луне.
V-kosmose.com 15 июля в 11:00
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Здоровье
Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса
Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды.
РИА Новости 12:47
Здоровье
Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.com 08:16
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Киберспорт
В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев
Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
Политика
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в «сговоре» с Россией
Официальный представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью телеканалу RT назвал сообщения о "сговоре" с Россией необоснованными.
РИА Новости 14:21
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Ученые Университета Миссисипи мониторили передвижения россиян при помощи данных GPS, которые передавали их сотовые.
Газета.Ru 15:25
Технологии
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK 10:58
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ 10:44
Футбол
Игрок «Валенсии» Черышев пропустит матч против «Севильи» из-за травмы
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев пропустит игру чемпионата Испании против "Севильи" из-за травмы, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 15:40
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru 09:55
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49