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Британия откажется от стали и угля из России и запретит экспорт энергооборудования

Британские власти ввели санкции на импорт российской чёрной металлургии, также Лондон намерен до конца года отказаться от импорта угля из России.
RT на русском
В МИД добавили, что Британия вводит запрет на внешние инвестиции в Россию и импорт черной металлургии.
РИА Новости
Лондон запрещает импорт российских товаров из железа, стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.
Радио Маяк
Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.
RT на русском

Подробнее о событии

Британия откажется от стали и угля из России и запретит экспорт энергооборудования
RT на русском12:35
Британия со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки
РИА Новости12:05
Великобритания планирует отказаться от российского угля к концу 2022 года
ТУТ НЬЮС12:19
Великобритания откажется от импорта российского угля к концу года
Радио Маяк12:13
Великобритания планирует отказаться от российского угля к концу 2022 года
Москва 2412:06
Великобритания рассчитывает отказаться от поставок российского угля к концу 2022 года
Народные новости12:32
Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию оборудования для переработки нефти
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