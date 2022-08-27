Военное делоБритания передаст ВСУ подводные дроны для разминирования акватории Черного моряВеликобритания передаст Вооруженным силам Украины шесть беспилотных аппаратов для поиска мин в целях разминирования береговой линии, говорится на сайте Министерства обороны королевства.РБКТри дрона отправят из запасов британской армии, еще три закупят у производителя.РБКПодобные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.ТАСС"Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение", - отметили в министерстве.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВоенное делоВоенное делоРБКРосбалтТелеканал 360°ТУТ НЬЮСНТВНовый ДеньГазета.RuRTVIПолитическая ЭкспертизаRT на русскомАргументы и ФактыREGNUMКомсомольская правдаКурьер. Среда. БердскПрофильНародные новостиYakutsk.ruГлавный региональныйПодробнее о событииМинобороны Британии сообщило, что передаст Украине подводные БПЛА для разминирования подходов к портам в Черном мореТелеканал 360°06:08В Минобороны Великобритании сообщили о передаче Украине подводных беспилотниковLenta.ru05:26Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования подходов к портамКомсомольская правда05:53Британия передаст Украине подводные беспилотники для поиска мин в Черном мореРБК05:50Британия поставит Киеву подводные БПЛА для разминирования подходов к портам в Черном мореТАСС05:41Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линииРИА Новости05:59В Великобритании анонсировали передачу Украине подводных беспилотниковRT на русском05:24Показать ещёОценить282Поделиться