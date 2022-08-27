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Британия передаст ВСУ подводные дроны для разминирования акватории Черного моря

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины шесть беспилотных аппаратов для поиска мин в целях разминирования береговой линии, говорится на сайте
 Министерства обороны королевства.
РБК
Три дрона отправят из запасов британской армии, еще три закупят у производителя.
РБК
Подобные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.
ТАСС
"Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение", - отметили в министерстве.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минобороны Британии сообщило, что передаст Украине подводные БПЛА для разминирования подходов к портам в Черном море
Телеканал 360°06:08
В Минобороны Великобритании сообщили о передаче Украине подводных беспилотников
Lenta.ru05:26
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования подходов к портам
Комсомольская правда05:53
Британия передаст Украине подводные беспилотники для поиска мин в Черном море
РБК05:50
Британия поставит Киеву подводные БПЛА для разминирования подходов к портам в Черном море
ТАСС05:41
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии
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В Великобритании анонсировали передачу Украине подводных беспилотников
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