Британско-нидерландская Shell заявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага - прекратит все спотовые (с поставкой в ближайшее время) закупки российской нефти.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба.
Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее.