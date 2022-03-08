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Британия прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года

В свою очередь, Великобритания не зависит от российского природного газа, который составляет 4% поставок.
РИА Новости
Британско-нидерландская Shell заявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага - прекратит все спотовые (с поставкой в ближайшее время) закупки российской нефти.
РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
РИА Новости
Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний.
РИА Новости

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В Британии заявили о планах отказа от импорта российской нефти к концу 2022 года
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