Ввести британские санкции против "Северного потока — 2" и трубопровода "Ямал — Европа", проходящего через Белоруссию, предложил на слушаниях в палате общин в понедельник глава международного комитета Том Тугендхат, по инициативе которого было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair.

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С чего всё началось Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Cеверного потока-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, передает Guardian. РБК вчера в 12:12