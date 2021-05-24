Британия пригрозила санкциями против «Северного потока — 2» из-за рейса Ryanair
Ввести британские санкции против "Северного потока — 2" и трубопровода "Ямал — Европа", проходящего через Белоруссию, предложил на слушаниях в палате общин в понедельник глава международного комитета Том Тугендхат, по инициативе которого было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair.В источнике
С чего всё началось
Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Cеверного потока-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, передает
Guardian.
Британия допустила ввод санкции против «Северного потока-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair
Коммерсантъвчера в 12:28
Британия пригрозила санкциями против «Северного потока — 2» из-за рейса Ryanair
РИА Новостивчера в 12:02
В Британии могут рассмотреть введение санкций против «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 11:30