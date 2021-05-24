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Британия пригрозила санкциями против «Северного потока — 2» из-за рейса Ryanair

Ввести британские санкции против "Северного потока — 2" и трубопровода "Ямал — Европа", проходящего через Белоруссию, предложил на слушаниях в палате общин в понедельник глава международного комитета Том Тугендхат, по инициативе которого было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair.В источнике
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С чего всё началось

Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Cеверного потока-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, передает
 Guardian.

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«Северному потоку-2» пригрозили санкциями из-за ситуации с самолетом Ryanair

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