Политика

Взгляд.руВзгляд.руБритания призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
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с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит
 «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
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Лондон призвал Россию прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

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