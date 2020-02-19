Политика
Взгляд.руБритания призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
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с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.Телеканал 360°вчера в 20:01
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Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Общество
Якубович проинформировал о размере своей пенсии и задал вопрос властям
Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына
Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Авто
Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать
Учитывая, что в 2020 году подорожали даже бу автомобили, эксперты дали совет, автомобили с каким пробегом лучше всего не покупать.
Футбол
Футболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификацию
Футболист французского любительского клуба "Сотрих" после матча с "Тервиллем" укусил соперника за пенис.
Армия и оружие
Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии
По словам главы Минобороны, на сирийских месторождениях нефти, которые находятся под контролем США, ведется бесцеремонное разграбление богатств сирийского народа.
Наука
Океанские суда могут начать использовать аммиак в качестве топлива
В течение ближайшего десятилетия в качестве топлива для океанских судов может начать использоваться аммиак в связи с тем, что судоходная отрасль принимает меры по сокращению выбросов углерода.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия».
Авто
Renault покажет новый электрокар в Женеве
Как сообщает издание speedme.ru ссылаясь на пресс-службу марки, всего на выставке Renault покажет восемь электрифицированных моделей, в том числе новый Twingo Z.E. Кроме того ожидается презентация инновационной эксклюзивной гибридной и подзаряжаемой гибридной силовых установок E-TECH для трех моделей: Clio, Captur и Mégane Estate.
Политика
Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы
Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса
На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Футбол
Соболев и Дьяков вошли в заявку «Спартака-2»
Наука
Раскрыта тайна следов динозавров на потолке пещеры
В Австралии палеонтологи раскрыли более чем полувековую тайну следов, якобы оставленных 200 миллионов лет назад динозаврами на потолке пещеры.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на критику откровенной фотографией в душе
Актриса очень часто размещает свои фотографии в соцсети. На этот раз Асмус выложила снимок, который, по всей видимости, был сделан в душе.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Авто
Mazda отзовёт в России почти 800 автомобилей
Компания Mazda заявила об отзыве в России 776 машин Mazda3, пишут «Известия».
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Армия и оружие
Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Футбол
Олег Шатов выйдет на рынок свободных агентов
Глава представляющей интересы футболиста компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заявил, что летом игрок станет свободным агентом.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Политика
Путин отправил Суркова в отставку
Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в случае ухода Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин.
Политика
В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны
Парламент Эстонии принял заявление "Об исторической памяти и фальсификации истории", которое осуждает позицию России по истории Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала
Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».