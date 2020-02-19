с чего всё началось

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Общество Якубович проинформировал о размере своей пенсии и задал вопрос властям Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.

Армия и оружие В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием» Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.

Наука Океанские суда могут начать использовать аммиак в качестве топлива В течение ближайшего десятилетия в качестве топлива для океанских судов может начать использоваться аммиак в связи с тем, что судоходная отрасль принимает меры по сокращению выбросов углерода.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Авто Renault покажет новый электрокар в Женеве Как сообщает издание speedme.ru ссылаясь на пресс-службу марки, всего на выставке Renault покажет восемь электрифицированных моделей, в том числе новый Twingo Z.E. Кроме того ожидается презентация инновационной эксклюзивной гибридной и подзаряжаемой гибридной силовых установок E-TECH для трех моделей: Clio, Captur и Mégane Estate.

Политика Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.

Наука Раскрыта тайна следов динозавров на потолке пещеры В Австралии палеонтологи раскрыли более чем полувековую тайну следов, якобы оставленных 200 миллионов лет назад динозаврами на потолке пещеры.

Общество Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.