Политика

Взгляд.руВзгляд.руБритания призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит
 «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Телеканал 360°вчера в 20:01

Подробнее о событии

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Piter.tv05:02

Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Взгляд.ру04:10

Великобритания призвала Россию прекратить отправлять «нежданные гуманитарные конвои» в Донбасс

Коммерсантъ00:59

Гуманитарные конвои: Великобритания выдвинула ультиматум России по Донбассу

Царьград03:19

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Интерфакс02:48

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Известия03:33

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Телеканал 360°вчера в 20:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Фигурное катание

Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки

Rambler News Service 05:22
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Известия вчера в 15:13
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Экспресс газета 05:36
Общество

Назван преемник Шепелева на Первом канале

Lenta.ru 05:23
Армия и оружие

В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Журналистская правда 05:10
Здоровье

В Китае опубликовано первое полноценное исследование коронавируса

19.02.20 Вышло первое большое исследование о коронавирусе Covid-19, основанное на анализе 70 000 случаев заболевания, сообщает Би-би-си.
Портал Поиск 02:53
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости вчера в 01:26
Технологии

В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
КМВ Новости вчера в 10:44
Общество

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

Ранее в АТОР говорили, что, если ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется до марта, потери выездного туризма составят 500 – 700 млн руб. С 20 февраля в России вводят запрет на въезд для граждан Китая.
РБК 04:34
Авто

Опубликовали характеристики нового Kia Sorento

На корейском и европейском рынках Kia Sorento четвертого поколения будет предлагаться с новым 4-цилиндровым 2,2-литровым дизелем семейства Smartstream мощностью 202 л.с. (440 Нм).
Тарантас Ньюс 04:33
Здоровье

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов

С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Piter.tv вчера в 11:20
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess «ужасающей»

Японский врач-эпидемиолог Кобе Ивата Кэнтаро считает ужасной ситуацию, сложившуюся на круизном судне Diamond Princess.
Народные новости 04:33
Политика

Строительство военных баз на Украине скрывает преступления Киева

В Мариуполе и Северодонецке находятся скрытые тюрьмы. С помощью баз правительство Украины надеется скрыть свои военные преступления.
Pravda.Ru 06:06
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Происшествия

В Узбекистане задержали группировку, причастную к теракту в Петербурге

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Узбекистане задержали группировку, причастную к теракту в Петербурге.
Piter.tv 05:15
Экономика

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Российская газета 05:15
Общество

Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя

Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
RuNews24.ru 02:46
Политика

Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты.
Ведомости вчера в 16:30
Общество

Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России

Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
Lenta.ru вчера в 08:33
Футбол

«Тоттенхэм» на несколько недель потерял Сона из-за перелома руки

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель из-за перелома правой руки, сообщает официальный сайт команды.
РБК вчера в 08:04
Авто

Названы самые популярные китайские автомобили на рынке РФ

Tvoe-avto.com вчера в 11:51
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Известия 04:58
Футбол

Хавбек «Краснодара» назвал цель команды в чемпионате России

Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена назвал цель команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
Газета.Ru 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное