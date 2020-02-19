Политика
Взгляд.руБритания призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
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с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.Телеканал 360°вчера в 20:01
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Фигурное катание
Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Общество
Назван преемник Шепелева на Первом канале
Армия и оружие
В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Здоровье
В Китае опубликовано первое полноценное исследование коронавируса
19.02.20 Вышло первое большое исследование о коронавирусе Covid-19, основанное на анализе 70 000 случаев заболевания, сообщает Би-би-си.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Общество
Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая
Ранее в АТОР говорили, что, если ситуация со вспышкой коронавируса не стабилизируется до марта, потери выездного туризма составят 500 – 700 млн руб. С 20 февраля в России вводят запрет на въезд для граждан Китая.
Авто
Опубликовали характеристики нового Kia Sorento
На корейском и европейском рынках Kia Sorento четвертого поколения будет предлагаться с новым 4-цилиндровым 2,2-литровым дизелем семейства Smartstream мощностью 202 л.с. (440 Нм).
Здоровье
Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов
С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Общество
Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess «ужасающей»
Японский врач-эпидемиолог Кобе Ивата Кэнтаро считает ужасной ситуацию, сложившуюся на круизном судне Diamond Princess.
Политика
Строительство военных баз на Украине скрывает преступления Киева
В Мариуполе и Северодонецке находятся скрытые тюрьмы. С помощью баз правительство Украины надеется скрыть свои военные преступления.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Происшествия
В Узбекистане задержали группировку, причастную к теракту в Петербурге
В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Узбекистане задержали группировку, причастную к теракту в Петербурге.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Общество
Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя
Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
Политика
Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство
Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты.
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России
Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
Футбол
«Тоттенхэм» на несколько недель потерял Сона из-за перелома руки
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель из-за перелома правой руки, сообщает официальный сайт команды.
Авто
Названы самые популярные китайские автомобили на рынке РФ
Армия и оружие
Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет
Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Футбол
Хавбек «Краснодара» назвал цель команды в чемпионате России
Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена назвал цель команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.