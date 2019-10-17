Переговорщики Великобритании и Европейского союза достигли соглашения о выходе королевства из блока перед решающим саммитом ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit

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