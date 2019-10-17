Политика

Вести.ФинансВести.ФинансЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit

Переговорщики Великобритании и Европейского союза достигли соглашения о выходе королевства из блока перед решающим саммитом ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева) и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit

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В Хельсинки полагают, что неопределенность по утверждению условий Brexit пока сохраняется

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Политолог оценил шансы на Brexit после сделки ЕС и Великобритании

Известия09:08

Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit

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Лондон и Брюссель достигли «великой» сделки по выходу из ЕС

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Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Российская газета08:16
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Анастасия Решетова родила Тимати сына

Актуальные Новости вчера в 11:53
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Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru 15 октября в 13:54
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Происшествия

Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания

Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Интернет

«ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

«ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения. Сейчас проходят тестовые работы. Новый дизайн мобильного приложения тестирует «ВКонтакте».
Aobe.ru 13:26
Происшествия

Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

Автоновости дня 10:24
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

РБК 08:17
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Политика

Верховная Рада ввела проверку получателей соцвыплат

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
Украина.ру 09:45
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Финансы

Счетная палата Украины: Укрепление гривны уменьшило госдолг на $4 млрд

Укрепление гривны способствовало уменьшению расчётного общего объема государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август более чем на 4 миллиарда долларов, заявил председатель счетной палаты (СП) страны Валерий Пацкан.
ПРАЙМ 08:03
Политика

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Экономика

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Культура

Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину

Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Наша версия 12:12
Политика

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Футбол

Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Газета.Ru 10:53
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Футбол

Тиль остался недоволен московским пробками

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.
Sportbox.RU 07:57
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Газета.Ru 04:05
Финансы

Рост кредитования физлиц в сентябре замедлился до 1,6%

Рост кредитования физических лиц в России в сентябре замедлился до 1,6%, месяцем ранее этот показатель составлял 1,8%. Об этом сообщается в материалах Банка России.
ТАСС 11:07
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
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